FBI: Osumljenec za napad v New Orleansu je mrtev

New Orleans, 1. januarja - Moški, osumljen, da je danes v New Orleansu z avtomobilom zapeljal v množico, iz njega izstopil in pričel streljati, je mrtev, so potrdili na ameriškem zveznem preiskovalnem uradu (FBI). Ob tem so pojasnili, da napad, v katerem je bilo ubitih deset ljudi, preiskujejo kot teroristično dejanje, poročajo tuje tiskovne agencije.