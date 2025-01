V trku z vozilom in streljanju v New Orleansu najmanj deset mrtvih

New Orleans, 1. januarja - V New Orleansu v ameriški zvezni državi Louisiana je danes v množico, ki je praznovala novo leto, zapeljal avtomobil, iz katerega je nato izstopil voznik in pričel streljati, so sporočile mestne oblasti. Ubitih je bilo deset ljudi, najmanj 35 je ranjenih, vključno z dvema policistoma. FBI trdi, da ni šlo za teroristično dejanje.