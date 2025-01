Policisti zasegli več kot 1000 kosov pirotehnike

Koper/Kranj/Murska Sobota/Ljubljana, 1. januarja - Na prehodu iz starega v novo leto po dozdajšnjih podatkih ni bilo hujših poškodb zaradi pirotehnike, vseeno pa so imeli policisti ponekod zaradi nje precej dela. Kršiteljem so v času od torka do novoletnega jutra zasegli več kot tisoč kosov različnih pirotehničnih sredstev, od tega samo na območju koprske občine več kot 800.