Zamaskiran storilec oropal bencinski servis pri Bertokih

Koper, 1. januarja - V silvestrski noči so oropali bencinski servis pri Bertokih. Zamaskirani storilec je zagrozil zaposleni, pobral gotovino in peš pobegnil proti Dekanom, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti so postavili blokadne točke, vendar osumljenca še niso izsledili.