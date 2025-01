Na prehodu v novo leto 92 kaznivih dejanj in več kot sto kršitev javnega reda in miru

Ljubljana, 1. januarja - Policija je v zadnjih 24 urah na interventni številki 113 zabeležila 1651 klicev. Policisti so med 698 interventnimi dogodki med drugim obravnavali 111 prometnih nesreč, 103 kršitve javnega reda in miru ter 92 kaznivih dejanj. V dveh prometnih nesrečah so zabeležili hujše telesne poškodbe, v sedmih pa lažje.