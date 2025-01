Carlsen in Nepomnjašni skupaj do naslova v hitropoteznem šahu

New York, 1. januarja - Po zapletu zaradi nošenja kavbojk se je v New Yorku na svojevrsten način tudi končalo svetovno prvenstvo v hitropoteznem šahu v moškem delu. Branilec naslova Magnus Carlsen in Rus Jan Nepomnjašnji sta se dogovorila, da bosta prvo mesto delila. Dvoboj se je končal s 3,5:3,5. Vsak sta dobila po dva dvoboja, v ostalih pa remizirala.