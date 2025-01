Požar v mariborskem podjetju povzročil za 20.000 evrov škode

Maribor, 1. januarja - Na silvestrski dan je zagorelo v enem od podjetij na območju Mestne občine Maribor. Policisti so bili o njem obveščeni okrog 8. ure zjutraj. Požar so pogasili gasilci, po nestrokovni oceni je nastalo za približno 20.000 evrov gmotne škode, so danes sporočili iz mariborske policijske uprave.