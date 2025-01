Kitajska zvišuje starostno mejo za upokojitev

Peking, 1. januarja - Zaradi vse večjih demografskih težav Kitajska z današnjim dnem zaostruje pogoje za upokojitev. Za moške se bo v naslednjih 15 letih upokojitvena starost postopoma zvišala s 60 na 63 let. Za ženske, za katere sta doslej veljali dve upokojitveni starosti glede na poklicno skupino, se meja zvišuje s 50 na 55 let oz. s 55 na 58 let.