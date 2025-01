Hokejisti Chicaga pred 40.000 gledalci izgubil s St. Louisom

Chicago, 1. januarja - Navijači moštva Chicago Blackhawks v severnoameriški ligi NHL so se pripravljali na dolg silvestrski večer. Na takoimenovani "zimski klasiki" na bejzbolskem stadionu ekipe Chicago Cubs Wrigley Field so gostovali St. Louis Blues in gostiteljem pred več kot 40.000 gledalci z zmago s 6:2 pokvarili slavje.