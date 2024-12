ZDA uvedle sankcije proti Iranu in Rusiji zaradi vmešavanja v volitve

Washington, 31. decembra - ZDA so danes uvedle sankcije proti iranskim in ruskim organizacijam zaradi domnevnega vmešavanja v ameriške volitve z namenom razdelitve Američanov. Sankcije so uvedle proti organizaciji CPDC, povezani z iransko revolucionarno gardo, in ruskemu Centru za geopolitično ekspertizo, ki je povezan z rusko obveščevalno službo GRU.