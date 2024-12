Nemška policija ubila "zblaznelega voznika" bagra

Mannheim, 31. decembra - Policisti v okrožju Main-Tauber-Kreis v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg so danes do smrti ustrelili moškega, ki je z ukradenim bagrom uničeval inventar v enem od gradbenih podjetij, poškodoval več stavb, policijskih vozil in tri policiste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.