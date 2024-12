Radio Capris in ZPMS v dobrodelni akciji zbrala 108.879 evrov

Ljubljana, 31. decembra - Radio Capris je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) zaključil 10. akcijo Hladilnik toplega srca. Z njo so presegli pričakovanja, so na Radiu Capris zapisali v sporočilu za javnost, saj so zbrali rekordnih 108.879 evrov, pa tudi 12 ton različnih dobrin. Tisoč otrokom bodo pomagali pri kritju nujnih življenjskih stroškov.