Evropske borze leto končale z rastjo

London/Pariz, 31. decembra - Zadnji dan leta so bile številne evropske borze že zaprte, tiste, ki so bile odprte za skrajšano trgovanje, pa so leto zaključile z rastjo. Vlagatelji sicer že pogledujejo proti letu 2025 in se sprašujejo, kaj bo prinesla vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo. Na medletni ravni osrednji evropski indeksi niso imeli enotne smeri.