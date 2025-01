Na Netflixu še letos dokumentarec o kolumbijski pevki Karol G

Bogota, 3. januarja - Kolumbijska pevka Karol G, ki bo februarja dopolnila 34 let, napoveduje, da bo še letos na Netflixu izšel dokumentarec o njenem življenju in glasbeni karieri. Uradni objavi Netflixa je pevka dodala zapis, da film ponuja "zgodbo, ki se je rodila iz sanj, ki so se zdele nemogoče", ter "neustavljivo potovanje", ki je kljubovalo vsem oviram.