Muzej Cluny v Parizu prikazuje srednjeveške skulpture iz Notre-Dame

Pariz, 3. januarja - Muzej Cluny v Parizu še do sredine marca gosti razstavo o srednjeveških rezbarskih dekoracijah iz tamkajšnje katedrale Notre-Dame. Cerkvene skulpture, ki jih hrani muzej, vse od 80. let prejšnjega stoletja niso bile obširneje raziskovane. Namen razstave je prikazati ugotovitve raziskovalnega in restavratorskega programa, ki poteka od leta 2022.