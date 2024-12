Policisti po hujši poškodbi otroka znova opozorili na nevarnosti pirotehnike

Ljubljana, 31. decembra - Na območju ljubljanskih Most se je v ponedeljek s pirotehniko poškodoval otrok, mlajši od 14 let. Na PU Ljubljana so danes opozorili, da lahko uporaba pirotehničnih izdelkov povzroči hude telesne poškodbe. Stanje otroka, ki je utrpel trajne posledice, je po besedah vodje urgentnega kirurškega bloka na UKC Ljubljana Uroša Tominca stabilno.