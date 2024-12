Prvi prebivalci sveta že v novem letu

Bairiki, 31. decembra - Prvi prebivalci sveta so že vstopili v leto 2025. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so ga dočakali prebivalci otoka Kiritimati oz. Božičnega otoka, ki je del pacifiške otoške države Kiribati, ki se razteza v več časovnih pasovih. Že kmalu bodo s skokom v novo leto sledili prebivalci Nove Zelandije in Avstralije.