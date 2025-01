V Belgiji prepovedana prodaja e-cigaret za enkratno uporabo

Bruselj, 1. januarja - V Belgiji je od danes prepovedana prodaja elektronskih cigaret oz. uparjalnikov za enkratno uporabo, ki so zaradi širokega nabora okusov zelo priljubljeni zlasti med mladimi. Prepoved je država sprejela kot prva članica EU in v skladu s cilji povezave, da se število kadilcev do leta 2040 zmanjša na manj kot pet odstotkov.