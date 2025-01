Teš v novem režimu delovanja

Šoštanj, 1. januarja - Z novim letom se začenja nov režim delovanja Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki bo do konca aprila 2027 po novem izvajal gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. Z novo ureditvijo naj bi preprečili stečaj Teša in Premogovnika Velenje ter ohranili delovna mesta do prestrukturiranja te premogovne regije.