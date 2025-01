V MoMA razstava o pomenu oblikovanja za vsakdan

New York, 1. januarja - V Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku bodo konec januarja odprli oblikovalsko razstavo, s katero želijo prikazati pomen oblikovanja in oblikovalcev za vsakdanje življenje. Razstava bo s predmeti, katerim je skupno eksperimentiranje z novimi materiali, tehnologijami in koncepti, izpostavila prelomne točke na tem področju.