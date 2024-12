Trgovanje na evropskih borzah zadnji dan leta okrnjeno

London/Pariz, 31. decembra - Zadnji dan leta so številne evropske borze zaprte, na tistih, ki so odprte, pa bo trgovanje zaradi praznovanja novega leta skrajšano. Borza v Frankfurtu je tako zaprta, v Londonu in Parizu, kjer bo potekalo skrajšano trgovanje, pa so vlagatelji ob koncu leta previdni zaradi negotovih obetov za leto 2025.