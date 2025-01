Mednarodno leto ohranjanja ledenikov ozavešča o njihovi pomembni vlogi

Ljubljana, 3. januarja - Letošnje leto velja za mednarodno leto ohranjanja ledenikov. Pobudnici, Svetovna meteorološka organizacija (WMO) in Unesco, želita povečati ozaveščenost o izjemno pomembni vlogi, ki jo imajo ledeniki, sneg in led v podnebnem sistemu in hidrološkem ciklu, ter daljnosežnih posledicah hitrega taljenja ledenika.