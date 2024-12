Jemenski hutijevci izvedli nov raketni napad na Izrael

Tel Aviv/Gaza/Sana, 31. decembra - Izraelska vojska je v ponedeljek zvečer sporočila, da je sestrelila raketo iz Jemna, potem ko so se v osrednjem delu države oglasile opozorilne sirene. Jemenski hutijevci so danes dejali, da so Izrael ciljali z dvema raketama. V senci teh napadov se razseljeni Palestinci v Gazi spopadajo s poplavami.