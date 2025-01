Občina Šoštanj v ureditev športnega parka

Šoštanj, 4. januarja - Občina Šoštanj je lansko jesen začela z ureditvijo športnega parka na območju obstoječega nogometnega igrišča pod Vilo Široko v Metlečah. Potem ko so lani zgradili veliko nogometno igrišče z umetno travo, bodo letos in leta 2026 uredili še igrišče za tenis in košarko, igrišči za odbojko na mivki, otroško igrišče in garderobe za potrebe nogometašev.