Azijske borze leto končale v rdečem

Šanghaj, 31. decembra - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so letošnje leto končali večinoma obarvani v rdeče. Konec leta ob običajno skromnem prometu indeksi narasejo, tokrat pa so na trgih prevladale skrbi glede obetov za leto 2025 in unovčevanje dobičkov. Vseeno pa je na medletni ravni večina azijskih indeksov pridobila.