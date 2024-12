Delo o letu, ki prihaja (31. 12.)

Ljubljana, 30. decembra - Zorana Baković v komentarju Mir? Sreča? Zdravje? piše o prihajajočem in iztekajočem se letu, ki je po njenem mnenju z vojnami, boleznimi in tragedijami opominjalo na krhkost človeka nasploh, nezanesljivost sreče in nepopolnost državnih sistemov. Avtorica meni, da vstopamo v leto, ki bi ga lahko upravičeno imenovali kot čas negotovosti.