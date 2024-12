Civilna iniciativa proti vetrnim elektrarnam v Ilirski Bistrici predala podpise ministrstvu

Ilirska Bistrica/Ljubljana, 30. decembra - Predstavniki Civilne iniciative Snežnik so danes na ministrstvo za naravne vire in prostor dostavili zbrane podpise v znak nasprotovanja projektu postavitve devetih vetrnic v občini Ilirska Bistrica. Kot so pojasnili, je s projektom predviden poseg v območje neokrnjene narave, gre tudi za vodovarstveno območje.