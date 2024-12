V Argentini pet obtožnic v povezavi s smrtjo Liama Paynea

Buenos Aires, 30. decembra - V Argentini so danes proti petim ljudem vložili obtožnice v povezavi s smrtjo britanskega pevca skupine One Direction Liama Paynea, ki je oktobra padel z balkona hotela v Buenos Airesu. Med drugim so spremljevalca zvezdnika ter direktorico in glavnega receptorja hotela obtožili uboja iz malomarnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.