S pirotehniko se je v Ljubljani huje poškodoval otrok

Ljubljana, 30. decembra - V Ljubljani se je popoldne s pirotehniko poškodoval otrok. Zelo hude poškodbe ima po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu, so sporočili s PU Ljubljana. Otroku je nujno pomoč nudil občan, nato pa so skupaj s policisti zaustavili najhujše krvavitve in ga predali reševalcem. Policisti opozarjajo na posledice nepremišljene uporabe pirotehnike.