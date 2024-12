Garmisch-Partenkirchen, 30. decembra - Smučarske skakalke so s kvalifikacijami začele drugo turnejo dveh večerov. V Garmisch-Partenkirchnu bosta na torkovi tekmi, ki se bo začela ob 16.20, med tridesetimi tekmovalkami nastopili tudi dve Slovenki, in sicer Nika Prevc in Ema Klinec.