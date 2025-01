Varuh človekovih pravic obeležuje 30 let delovanja

Ljubljana, 1. januarja - Pred 30 leti je svoje delo začela institucija Varuha človekovih pravic. Doslej so obravnavali približno 88.000 primerov ljudi, ki jih je oblast spregledala, zanemarila ali posegla v njihove pravice in svoboščine. "Varuh je slaba vest družbe, ki opominja na neizpolnjene obljube o pravičnosti in enakosti," ob obletnici poudarjajo pri Varuhu.