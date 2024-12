V suhi in jasni noči vstopili v leto 2025

Ljubljana, 1. januarja - Vstopili smo v leto 2025, ki so ga številni ob jasnem in suhem vremenu pričakali na prostem. Tako današnji dan kot četrtek bosta dela prosta, ki ju bomo lahko izkoristili za počitek, lepo vreme pa bo številne zvabilo tudi v naravo. V novoletnih poslanicah je politični vrh poudaril pripadnost skupnosti, sočutje do sočloveka in željo po miru.