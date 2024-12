Inštitut 8. marec s peticijo proti prodaji prepovedanih petard

Ljubljana, 30. decembra - Na inštitutu 8. marec so zagnali peticijo Ustavimo prodajo prepovedanih petard, s katero od agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter inšpektorata za notranje zadeve zahtevajo takojšnjo zaustavitev dostave petard in sankcioniranje kršiteljev. Uporaba prepovedanih petard ogroža varnost in razkriva pomanjkljivosti zakonodaje, so opozorili.