Kazahstan, Nemčija in Kitajska v četrtfinalu pokala United

Perth, 30. decembra - Kazahstan in Nemčija sta zabeležila drugi zmagi v skupinskem delu teniškega pokala United v Avstraliji in si tako že zagotovila mesti v četrtfinalu. Kazahstan z Eleno Ribakino je bil boljši od Grčije s 3:0, Alexander Zverev pa je Nemčijo popeljal do zmage z 2:1 proti Kitajski.