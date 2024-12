Slovenska vojska ob koncu leta z več pripadniki kot lani

Ljubljana, 30. decembra - Slovenska vojska (SV) danes šteje 7332 pripadnikov in pripadnic. To je 197 več kot ob koncu leta 2023 in 82 več od načrtov za letos, po katerih bi imela SV 7250 pripadnikov in pripadnic. Povečuje se tudi zanimanje mladih za vojaške tabore in zanimanje za poklic vojaškega pilota, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.