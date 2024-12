V Srbiji obsodili starše mladoletnega strelca z beograjske osnovne šole

Beograd, 30. decembra - Višje sodišče v Beogradu je starše dečka, ki je maja lani na osnovni šoli ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še šest ljudi, danes spoznalo za krive. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, dečkovi materi pa prisodilo tri leta zaporne kazni. Inštruktor streljanja je bil obsojen na leto in tri mesece zapora, poročajo srbski mediji.