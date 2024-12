V Španiji in na Portugalskem zasegli več ton kokaina

Madrid/Lizbona, 30. decembra - Španska policija je na območju kmetije južno od Seville zasegla sedem ton kokaina in pridržala tri domnevne tihotapce, so danes javile oblasti. Na sosednjem Portugalskem so medtem, skrite v tovoru banan, zasegli tri tone in pol te droge, ki je v državo prispela iz Južne Amerike.