Slash pripravlja nov album z Mylesom Kennedyjem

Los Angeles, 31. decembra - Po spomladi izdanem solo albumu Orgy of the Damned ima kitarist Slash, znan zlasti kot član Guns N' Roses, v načrtu že nov album. Po pisanju Classic Rock ga pripravlja z Mylesom Kennedyjem & the Conspirators. To je že peti projekt, pri katerem Slash sodeluje s Kennedyjem, ki je leta 2012 na nastopu v hramu slavnih rokenrola zamenjal Axla pri GNR.