Medicor leto končuje ob pomanjkanju kadra in prostorski stiski

Izola, 30. decembra - Črto pod leto, ki se izteka, so potegnili tudi v centru za kardiovaskularne bolezni Medicor. Z delom so zadovoljni, saj so vse programe centra opravili po pogodbi, opozarjajo pa predvsem na pomanjkanje kadra in prostorov ter dolge čakalne vrste za invazivne diagnostične posege.