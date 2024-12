Policija preiskuje nasilno smrt 27-letne ženske na območju Bleda

Bled, 30. decembra - Policija preiskuje smrt 27-letne ženske na območju Bleda, o kateri so bili gorenjski policisti obveščeni v nedeljo pozno zvečer. Po doslej znanih podatkih je smrt posledica nasilnega dejanja, policija pa je prijela 30-letnega osumljenca, ki je živel z umrlo in je trenutno v zdravniški oskrbi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.