Na mariborskem Trgu Leona Štuklja razstrelili sumljiv predmet

Maribor, 30. decembra - Mariborske policiste so danes približno ob 5.30 obvestili o črnem kovčku pred stavbo na območju Trga Leona Štuklja. Sumljivi kovček so bombni tehniki razstrelili, pri tem pa ugotovili, da njegova vsebina ni predstavljala nevarnosti za življenje ali premoženje ljudi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.