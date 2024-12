Iz Slovenije pokloni preminulemu Jimmyju Carterju

Ljubljana, 30. decembra - Slovenski državni vrh se danes poklanja v nedeljo preminulemu nekdanjemu predsedniku ZDA Jimmyju Carterju. Premier Robert Golob ga je označil za enega največjih in najbolj spoštovanih svetovnih voditeljev, na zunanjem ministrstvu pa so prepričani, da bo njegova predanost miru in človekovim pravicam služila kot navdih prihodnjim generacijam.