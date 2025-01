V Kranjski Gori kongres podjetnikov

Kranjska Gora, 5. januarja - Javna agencija Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ob robu svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske v Kranjski Gori organizirata kongres podjetnikov. Gre za letno srečanje prevzemnikov in naslednikov družinskih podjetij, ki so lani dosegli izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva.