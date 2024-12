Kakovost zraka v nekaterih krajih zelo slaba, izboljšanje v četrtek

Ljubljana, 30. decembra - Zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov so se v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev, opozarjajo na Agenciji za okolje, podnebje in energijo (Arso). Največje vrednosti so zabeležene v jutranjih in večernih urah, izboljšanje kakovosti zraka pa na Arsu pričakujejo v četrtek.