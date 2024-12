Uvoženi proizvodi novembra na mesečni ravni dražji

Ljubljana, 30. decembra - Uvoženi proizvodi so se novembra na mesečni ravni podražili za 0,9 odstotka. Cene so se najopazneje zvišale v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 46,4 odstotka), so sporočili iz statističnega urada. Na letni ravni so bili uvoženi proizvodi cenejši za 1,2 odstotka.