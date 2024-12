V CD na silvestrski večer koncert več glasbenikov pod vodstvom Janeza Dovča

Ljubljana, 31. decembra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bodo na nocojšnji silvestrski večer gostili koncert slovenske ljudske glasbe, poezije in sodobne glasbene ustvarjalnosti harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča in zasedbe Sounds of Slovenia z naslovom Oj, ta noč, milobe polna. Na odru se jim bodo pridružili še Rudi Bučar, Sabina Cvilak in Laura Krajnc.