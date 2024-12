Neje Dvornik napaka ni potrla

Kranjska Gora, 30. decembra - Po tekmah na prelazu Semmering v Avstriji se alpske smučarke z mislimi že usmerjajo v prvi tekmi v letu 2025. Ti bosta v Kranjski Gori. Na podkorenski strmini se bodo konec tedna merile za točke svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu. Neja Dvornik je bila v nedeljo do odstopa na poti do vrhunskega dosežke v slalomu. Smučarke napaka ni potrla.