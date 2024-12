Vreme: Danes bo precej jasno

Ljubljana, 30. decembra - Danes bo jasno z izrazitim temperaturnim obratom. Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še nekaj meglic. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek se bo ob morju lahko pojavila nizka oblačnost, drugod bo še precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj meglic. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih okoli -7, drugod od -5 do -1, ob morju malo nad lediščem, najvišje dnevne od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo na jugozahodu in delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo še dokaj sončno. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bo pooblačilo, le na severovzhodu bo sprva še delno jasno. Na Primorskem bodo možne občasne rahle padavine. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je pri tleh ustaljeno območje visokega zračnega tlaka s temperaturnim obratom. Atlantske vremenske motnje se zadržujejo nad severno Evropo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v torek bo pretežno jasno. Po nižinah je možna jutranja megla, ki se lahko pojavi tudi ob obali severnega Jadrana.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden, le v kotlinah s hladnim zrakom upoštevajte navodila za ravnanje ob morebitni povečani onesnaženosti zraka.