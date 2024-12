Kranj, 30. decembra - Kranjski policisti so v nedeljo nekaj po 11. uri posredovali v sporu 61-letnega in 59-letnega moškega, ki sta se tudi prerivala. V nadaljevanju je starejši moški odšel domov in se vrnil z zračno puško, policisti so mu jo zasegli, so sporočili s Policijske uprave Kranj.