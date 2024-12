Na azijskih borzah ob koncu leta previdno vzdušje

Tokio, 30. decembra - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so v današnjem trgovanju večinoma obarvani rdeče. Vlagatelji so ob koncu leta precej zadržani, čakajo nove usmeritve trga in se hkrati ozirajo proti novemu letu, ki med drugim prinaša vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo. To med vlagatelji povzroča negotovost.